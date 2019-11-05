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Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

GAZİANTEP'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

05.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:20Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü

GAZİANTEP'te tamir etmeye gittiği makineye sıkışan Mustafa Çoban (19), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çikolata fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban, bozulan karıştırma makinesini tamir ederken, çalışmaya başlayan makinede sıkıştı. Çoban'ın sesini duyan çalışanlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Sıkıştığı makineden çıkartılan Mustafa Çoban'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Çoban, Güncel

Kaynak: DHA

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