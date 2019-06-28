28.06.2019 13:32
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Çikolata hırsızları yakalandı

Çikolata hırsızları yakalandı

Kayseri'de bir marketten 106 TL değerinde çikolata çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri 'de bir marketten 106 TL değerinde çikolata çalan iki hırsız polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin 8 gün önce de aynı marketin başka şubesinden yine hırsızlık olayının failleri oldukları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre 27 Haziran'da Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sivas Bulvarı'nda bulunan marketler zincirinin bir şubesinde meydana gelen olayda Ç.A.(22) ve B.N. (19) isimli iki şüpheli 106 TL değerinde çikolata çalarak kaçtı. Şikayet üzerine polis ekiplerince iki şüpheli kısa sürede yakalanırken, şüpheliler Ç.A. ve B.N.'nin 19 Haziran'da aynı marketler zincirinin Köşk Mahallesi'ndeki bir şubesinde de yaşanan hırsızlık olayının failleri oldukları güvenlik kameralarından tespit edildi.

Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri , Polis , 3. Sayfa

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