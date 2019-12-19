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Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu

Başkentte, Çikolata ve Kahve Festivali " 2 Tat 5 Duyu" sloganıyla başladı.

19.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:45 Çikolata ve kahve tutkunları festivalde buluştu
Başkentte, Çikolata ve Kahve Festivali " 2 Tat 5 Duyu" sloganıyla başladı.
Congresium'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festival kapsamında 40 marka, birbirinden farklı çikolata ve kahve çeşitlerini beğeniye sundu.
Festival kapsamında sergilenen çikolata şelalesine ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.
Organizasyon sorumlusu Aslı Ertuğrul, 4 gün sürecek festivalde ziyaretçilere "tadına doyulmaz lezzetler" sunacaklarını belirtti.
Ziyaretçilere çikolata ve kahveye dair farklı bilgi ve yapım tekniklerini aktardıklarını ifade eden Ertuğrul," Atölye ve seminerlerle bu iki lezzetin muhteşem uyumunu bir kez daha en profesyonel ellerden görme ve tatma imkanı sunacağız." dedi.
Ertuğrul, festival çerçevesinde konser ve farklı kültürel etkinlilerin de düzenleneceğini, ziyaretçileri eğlenceli saatlerin beklediğini kaydetti.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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