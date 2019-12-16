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Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -Arşiv

ANKARA'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) okuldaki ve sağlık ocağındaki görüntüleri ortaya çıktı.

16.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:27Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -Arşiv

ANKARA'da kantinden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yerken, fenalaşarak hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın (7) okuldaki ve sağlık ocağındaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde fenalaşan Mert'in ilk olarak koşarak okulda müdür yardımcısının odasına yöneldiği görüldü.

ilçesinde yaşayan Şükran-Faruk Köksal çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 6 gün önce okul kantininden aldığı oyuncak şırınga içindeki sıvı çikolatayı yerken, kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Görevli tarafından okulun karşısındaki sağlık merkezine götürülen Köksal, buradan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Mert, gözyaşları arasında toprağa verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul yöneticileri görevden uzaklaştırıldı.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada devam eden soruşturma kapsamında Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı. Yürekleri dağlayan görüntüde, ilk olarak Mert'in, okul koridorunda boğazını tutarak Okul Müdür Yardımcısının odasına yöneldiği, odada kimse olmayınca koridorda bulunan Sıddık Kalender okul görevlisinin yanına koştuğu görüldü. Görüntünün devamında, görevlinin diğer öğrencilerin gözleri önünde yere yığılan Mert'e müdahalesi ve Mert'in götürüldüğü sağlık ocağından sedyeyle ambulansa taşınması yer alıyor.



Keçiören, Güncel

Kaynak: DHA

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