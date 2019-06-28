28.06.2019 01:29
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Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı

Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı 5 katlı binanın çatısından çuvalları atarak kamyonete yükleme yaptıANKARA - Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.

Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı
5 katlı binanın çatısından çuvalları atarak kamyonete yükleme yaptı
ANKARA - Başkentte bir evin çatısından yoldaki kamyonete çuvalları atarak isabet ettirmeye çalışan şahsın görüntüleri kameraya yansıdı.
Başkentte 5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, çok sayıda çuvalı aşağıda park halinde duran kamyonetin kasasına atarak isabet ettirmeye çalıştı. Şahsın kendini ve yoldan geçenleri tehlikeye attığı yürekleri ağza getiren görüntüler ise kameraya yansıdı.Çıktığı 5 katlı binanın çatısında hem kendi hemde yoldan geçenlerin canını hiçe saydı
Kaynak: İHA
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