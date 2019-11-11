Cildi Aydınlatan Maske Tarifi

Öyle ki pek çok kadın daha aydınlık bir görünüm elde edebilmek adına cilt beyazlatıcı maskeler kullanmayı deniyor.

Yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınlarına uzun saatler boyunca maruz kalan cildimiz; ne yazık ki kısa bir süre içerisinde kararıyor. Kararmalara genellikle güneş lekeleri, koyu kahve cilt lekeleri de eşlik ediyor.

Cildinizdeki renk koyulaşmalarından muzdaripseniz cildi aydınlatan ve cilt renginizi en az birkaç ton açan maskelere bir şans verebilirsiniz.

İşte, hepsi birbirinden etkili olan cildi aydınlatan maske tariflerimiz:

Cilt Rengini Açan Gülsuyu ve Zerdeçal Tozu Maskesi

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun önerdiği bu maskeyi 2-3 ay cildinize uyguladığınız takdirde cildinizin rengini büyük oranda açabilmeniz mümkün.

Malzemeler:

½ çay kaşığı zerdeçal tozu

10 damla gül suyu

½ adet taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri minik bir cam kasede güzelce karıştırın.

Karışım macunumsu bir kıvama geldiğinde bu maskeyi bir fırça yardımıyla tüm yüzünüze, özellikle yüzünüzde lekelerin yoğun olduğu bölgelere güzelce sürün.

Ortalama 20 dakika bekledikten sonra yüzünüzü bol ılık suyla durulayın.

Bu maskeyi haftada bir iki sefer en az birkaç ay boyunca tekrarlayın.

Cildi Beyazlatan Pirinç Maskesi Tarifi

Uzakdoğulu kadınların sıklıkla cildine uyguladığı, cildi yalnızca beyazlatmakla kalmayan, aynı zamanda da güzelleştiren pirinç maskesi ile sizler de pek çok cilt sorununuzdan kurtulabileceğiniz gibi cilt renginizi doğal bir şekilde açabilirsiniz.

Malzemeler:

2 çorba kaşığı hakiki bal

1 yemek kaşığı kadar pirinç unu

Hazırlanışı:

Her iki malzemeyi cam bir kasede karıştırın.

Bir fırça yardımıyla bu maskeyi tüm yüzünüze sürün.

15 dakika bekleyin. 15 dakika dolduğunda ılık suya batırdığınız bir makyaj pamuğu yardımıyla maskeyi cildinizden çıkarın.

Ardından cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Son olarak cildinize günlük nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın.

Bu maskeyi haftada iki sefer tekrarlayın.

Daha Aydınlık Bir Cilt için Kil Maskesi Tarifi

Son derece etkili bir cilt bakım malzemesi olan kil; cilde uygulandığında ciltteki sivilce ve akneleri yok ediyor. Aynı zamanda lekeleri de gidererek, cildi parlatıyor.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kil

10 damla gül suyu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

3 damla çay ağacı yağı

2 yemek kaşığı kahve telvesi

Hazırlanışı:

Öncelikle cam bir kasede kili ve kahve telvesini iyice karıştırın.

Elde ettiğiniz karışıma diğer malzemeleri de ilave edin.

Tüm malzemeleri son bir kez karıştırın.

Maskeyi boyun bölgeniz de dahil olmak üzere tüm yüzünüze sürün.

25 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla yıkayın.

Bu maskeyi haftada bir iki sefer cildinize sürebilirsiniz.

Daha Canlı ve Parlak Bir Cilt için Karbonat Maskesi

Dişlerimizi beyazlatmak için kullandığımız karbonatla hazırlayabileceğiniz karbonat maskesi sayesinde ten renginizi de açabilirsiniz.

Malzemeler:

1 çay kaşığı kadar sızma zeytinyağı

½ çay kaşığı kadar bal

1çay kaşığı kadar karbonat

Hazırlanışı:

Bir kasede üç malzemeyi de macunumsu bir kıvam elde edene dek karıştırın.

Daha önceden temizlediğiniz cildinize tüm maskeyi güzelce yedirerek sürün.

10 dakika bekledikten sonra cildinizi bol ılık suyla durulayın.

Son olarak da cildinize nemlendirici kreminizi sürün.

Bu maskeyi haftada bir sefer cildinize uygulayabilirsiniz.

Aydınlık Bir Cilt için Süt Maskesi

Daha gergin, parlak ve güzel bir cilt için evde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu maskeye bir şans verebilirsiniz.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık

1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı: