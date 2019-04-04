Cildiniz Gibi Gözleriniz Yaşlanıyor

Göz merceğinin zamaniçinde sertleşmesi ile ortaya vegözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesi sonucu oluşan presbiyopiye yönelik konuşan Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, her bireyi ilgilendiren bu rahatsızlığın tedavisinde kullanılan yöntemleri paylaştı.

Yunancada "yaşlı göz" anlamına gelen presbiyopi, yaş aldıkça ortaya çıkan görme kusuru olarak da tanımlanabilir. Yakını görememe sorunu olan presbiyopi, yaşa bağlı olarak gelişen bir görme sorundur ve merceğin esnekliğini yitirmesi sonucu, gözün odağını değiştirme yeteneğini kaybetmesidir. Çoğunlukla 40 yaşını geçen bireylerde görülen bu kusur, gözün odaklanma gücünü azaltırken, herkeste farklı boyutlarda görülebilir. Bu kusur, patolojik bir sorun olarak değil fizyolojik bir yaşlanma olarak değerlendirilir.

Bu belirtilere dikkat!

Presbiyopiyi fark etmek oldukça kolaydır. Presbiyopi hastalarında en sık gözlemlenen belirti, dergi,gazete, kitap, telefon ya da tabletten bir içerik okurken, nesneyi kendilerinden uzaklaştırmalarıdır. Presbiyopi hastalarının, cisimleri 50 cm'den daha yakın bir görüşte algıladıklarından itibaren göz kusuru kendisini göstermeye başlar. Şiddetli baş ağrıları ve göz yorgunluğuyla sinyal veren presbiyopide, zamanla bulanık görüş, alın ve şakak kısımlarından ağrı gibi sorunlarla karşılaşılabilir.

Presbiyopi, 40 yaş üzeri hastaları tehdit ediyor

40'lı yaşlarda yakını görememe olarak karşımıza çıkan presbiyopi, 60 yaşına kadar sürekli olarak değişkenlik gösterir. Zamanla artan görüş derecesi 60 yaşından sonra durağanlaşır. Esnekliğini kaybeden ve sertleşen mercek, 60 ile 65 yaş sonrasında odaklama yeteneğini fiilen kaybeder. Presbiyopi hastaları için özellikle 60 yaşından sonra yakın gözlük, yaşamın vazgeçilmez bir parçası olur.

Presbiyopi nasıl tedavi edilir?

Presbiyopi hastalığının tedavisinde gözlük kullanımından, ameliyata kadar farklı seçenekler yer alıyor; ancak gözlük tedavisinin en yaygın tedavi yöntemi olduğunu söylemek mümkün. Gözün derecesine uygun olarak doktor reçetesi ile temin edilen lensler de tercih edilebilir fakat lens kullanımından önce muhakkak bir göz doktoruna danışarak, uzman onayı almak gerekir. Tedavi için tüm dünyada uygulanan yöntemlerin başında, göz içi trifokal mercek operasyonları ile presbyLASIK lazer tedavileri gelmektedir. Aile bireylerinde presbiyopi görülen kişilerin bir göz doktoruna danışması da sorunun tanı ve tedavisinde büyük önem taşır.

Kaynak: Bültenler