Cildiniz İçin Doğadan Gelen Çözüm: Bıttım Sabunu

Kişisel bakım ürünlerinde kimyasal ürünlerden uzak durmak isteyenler için harika bir alternatif. El yapımı ve yüzde yüz doğal içeriğe sahip olan The Soap Factory Bıttım Sabunu, cildinize ve saçınıza bakım yaparken; aynı zamanda cilt hastalıklarına şifa oluyor.

Bıttım sabunun faydaları;

Saç kepeği ve saç dökülmesi ile savaşır.

Egzama ve mantara karşı etkilidir.

Sivilce ve akneyi kurutur.

Cildi derinlemesine besler.

Düzenli kullanımda cilt lekelerini giderir.

Gözenekleri açarak cildin nefes almasını sağlar.

Ergenlik sivilceleri için doğal bir çözümdür.

Deri yüzeyindeki iltihabı kurutur.

Detaylı Bilgi ve Sipariş İçin: www.thesoapfactory.com.tr