Cildinize Dokunan Mucize: Eşek Sütü Sabunu

Adını yeni yeni duymaya başladığınız eşek sütü sabunu, aslında eski zamanlardan beri biliniyor ve kullanılıyor. Kleopatra'nın güzellik sırrının iksirini taşıyan eşek sütü sabunu hakkında daha fazla şey duymak ister misiniz?

MUCİZEVİ ETKİLER

Mucizevi etkileri ile cilt bakımında devrim yapan eşek sütü sabunu, anne sütüne en yakın besin olan eşek sütünden elde ediliyor. E, B1, B2 ve B3 vitaminleri içeren eşek sütünün sodyum çinko, kalsiyum, fosfor, potasyum ve magnezyum içeriğini cildinize yansıtan eşek sütü sabunu ile cildiniz yeniden doğacak.

Eşek sütü sabunu yaşlanmanın etkilerini geciktirerek genç bir görünüm sağlar. Cildi yeniler ve kırışıklıkları giderir.

Cildin nem oranını dengeleyerek daha sıkı bir cilt oluşumunu sağlayan eşek sütü sabunu, kuruyan ve yıpranan ciltleri onarmaktadır.

Cilt lekeleri üzerinde de etkili olan eşek sütü sabunu, cilt yüzeyinde oluşan renk kusurlarının giderilmesinde çok etkilidir. Yaşlılıkta görülen cilt lekelerine karşı hücre yenileyici özelliği ile direnç sağlayan eşek sütü sabunu, sağlıklı bir cilt görünümü sağlar.

Cildin maruz kaldığı tahriş ve yıpranmalara karşı koruyucu etki sağlayan eşek sütü sabunu, ciltteki ölü hücreleri uzaklaştırarak cildi temizler.

Her yaşta ortaya çıkabilen akne ve sivilceleri eşek sütü sabunu ile sorun olmaktan çıkıyor. Siyah nokta, sivilce ve aknelere karşı etkili olan özel ürünümüz eşek sütü sabun, cilt yüzeyini pürüzsüz ve kadifemsi bir görünüme kavuşturuyor.

İçeriğinde bulunan zengin besleyici maddeler, ciltte bulunan hasarlı hücrelerin yenilenmesini ve cilt sağlığının güvence altına alınmasını sağlıyor.

Sedef ve egzama gibi birçok cilt sorunu, eşek sütü sabunu ile doğal yoldan çözüme kavuşabiliyor.

Eşek sütü sabunu, sadece cilt değil saç üzerinde de kepek giderici ve saç yenileyici özellikleri ile kişisel bakım ürünleriniz için de en özel ürün haline gelecek.

Düzenli eşek sütü sabunu kullanımı ile saçlarınız hacim kazanır. Saç derisinde bulunan kızarıklıklar gider. Saçkıran tedavisinde destekleyici ürün olarak kullanabilirsiniz.

EŞEK SÜTÜ SABUNU KULLANIMI

The Soap Factory'nin kurucusu Hacer Aydın'ın özel tarifi ile eşek sütü sabununu doğru ve etkin şekilde kullanabilirsiniz.

Eşek sütü sabununu sabah, öğle ve akşam, günde 3 defa uygulamalısınız. Eşek sütü sabunu ile cildinizi köpürttükten sonra 5 dakika bekleyin. Yeteri kadar bekledikten sonra cildinizi fazla ovuşturmadan bol su ile durulayın.