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Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yıl dönümünde Çıldır hükumet konağı önünde düzenlenen törenlerle anıldı.

10.11.2019 14:35 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:40Çıldır'da 10 Kasım etkinlikleri
Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. Yıl dönümünde hükumet konağı önünde düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı önünde çelenk konulmasıyla başlanan anma töreninin ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya çekildiği, sirenlerin çalındığı saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu . Anma törenine Çıldır Kaymakamı Alper Taş, 2. Hudut Tabur Komutanı, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu, Kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve halk katıldı.

Hükumet konağı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma törenin ardından ise anma programı Aşıkşenlik ilk okulu konferans salonunda gerçekleştirilen programla devam etti. Konferans salonunda devam etti. Öğrenciler hazırladıkları şiirleri okurken, hazırlanan slayt gösterisi ile Atatürk'ün hayatından kesitler sunuldu. Aşıkşenlik ilkokulu öğrencilerinden orotoryo seslendirildi. - ARDAHAN

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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