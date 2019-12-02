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Çıldır'da beklenen kar geldi

Uzun süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kar yağışını da ertelemişti.

02.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:12Çıldır'da beklenen kar geldi
Uzun süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte kar yağışını da ertelemişti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte güne karla başladı. Gece 03: 00 başlayan kar yağışı 07: 00 saatlerine kadar devam etti. Yoğun kar yağışı şehrin her noktasını beyaz örtü ile kapladı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Çıldır halkı " İlçenin tamamı karla kaplandı. pekte beklenmedik bir durum değil uzun zamandır bekliyorduk karın gelmesini. Hava sıcakları gayet iyi gidiyordu. Artık dört ayda böle karla beraber yaşayacağız" dediler. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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