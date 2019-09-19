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Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde törenle kutlandı.

19.09.2019 15:13Çıldır'da Gaziler Günü kutlandı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet Konağı önünde törenle kutlandı.

Törene Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı K.Yakup Azizoğlu, İlçe Tabur Komutanı Ercan Özcan, daire amirleri ve kurum müdürleri ile Gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Tabur Komutanlığında görevli komutan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Töreni sonunda İlçe Kaymakamı makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Taş "Gazilerimiz, bu vatanın bütünlüğünün, ülkemizin bağımsızlığının teminatı olan kahramanlardır. Tarih boyunca kurduğumuz medeniyetlerin mimarı olmuş kişiliklerin gazi ünvanı taşıdığını hepimiz bilmekteyiz. Bu millet, savaş meydanlarında üstün kahramanlık ortaya koyan büyüklerine gazi ünvanını tevdi etmiştir. Gazilerimize hürmet ve saygı göstermek herkesin borcu ve aldığı emanetin gereğidir. Ebediyete intikal eden tüm gazilerimize Yüce Mevla'dan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize minnet ve şükranlarımı arz ediyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum" dedi. - ARDAHAN

19 Eylül Gaziler Günü, Hükümet, Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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