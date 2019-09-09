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Çıldır'da ilk ders zili çaldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

09.09.2019 16:28 Çıldır'da ilk ders zili çaldı
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk koyma töreni il başlayan İlk Öğretim haftası kutlamaları Çıldır İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır İlkokulu öğretmeni Engin Birkoç tarafından yapıldı. Öğrencilerin şiir okuması ile birlikte dördüncü sınıftan mezun olan öğrenci bayrağı birinci sınıfa başlayan öğrencilere teslim etti.

İlçe Milli eğitim müdürü, İlçe jandarma komutanı tarafından öğrencilere kitaplarının dağıtılmasının ardın ile ders zili çaldı. - ARDAHAN

Mustafa Kemal Atatürk, Ardahan, Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

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