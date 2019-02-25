Çıldır'da Kurtuluş Coşkusu

Ardahan
'ın Çıldır
İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kurum amirleri öğrenciler ve Çıldır
halkının katılımı ile ilk günkü heyecanla kutlandı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşma Çıldır
Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu tarafından yapıldı. Öğrenciler tarafından okunan şiirler ve Halk ozanlarının seslendiği Aşıkşenlik
türküleri izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Çıldır Halk eğitim müdürlüğü tarafından açılan halk oyunları kursunda eğitim alan öğrencilerin Kafkas gösterisi izleyicileri büyüledi. Gençlik spor müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri taktim edildi.
Çıldır belediyesinin araçları ile birlikte askerler ve öğrencilerin resmi geçit töreninin ardından program sona erdi. - ARDAHAN
Ardahan, Çıldır, Güncel
Kaynak: İHA