Çıldır'da Öğrencilere Forma Dağıtıldı

Beşiktaş
kulübü tarafından Çıldır Merkez
okullarında öğrenim gören öğrencilere Beşiktaş forması dağıtıldı.
İlçe merkezde düzenlenen forma dağıtım programına Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu
, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu
ve İlçe Spor Müdürü Adnan Korkut
katıldı. Beşiktaş kulübü tarafından 24 kasım öğretmen günü münasebetiyle gönderilen formalar Çıldır Kaymakamı, Çıldır Belediye Başkanı ve İlçe Spor müdürü tarafından öğrencilere dağıtıldı. Beşiktaş Kulübü
tarafından gönderilen formaları alan öğrencilere çok mutlu olduklarını dile getirirken, formalarına kavuşan öğrenciler bol bol fotoğraf çekildiler. - ARDAHAN
Merkez,Beşiktaş,Beşiktaş Spor Kulübü,Çıldır
02 Aralık 2018 Pazar 11:26