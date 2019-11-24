Haberler » Güncel » Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı - Haber

Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda görev yapan öğretmenlerinin katılımı ile kutlandı.

24.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:56Çıldır'da Öğretmenler Günü kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü okullarda görev yapan öğretmenlerinin katılımı ile kutlandı.

Hükumet Konağı önündeki Atatürk büstüne Çelenk koyma merasimi ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Anadolu İmam Hatip lisesince hazırlanan program, Çıldır Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden kutlamada Emekli öğretmen Hikmet Aydın konuşma yaptı. Çıldır İlkokulu, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Ortaokulu müzik öğretmenleri ve öğrencileri tarafından müzik dinletisi ve yöre aşıklarının seslendirdiği ezgilerle öğretmenlere keyifli anlar yaşatıldı. Aday öğretmenlerinde yemin etmesinin ardından, çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğretmenlere hediyeleri takdim edildi.

Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Okulununa ismi verilen Eşmepınar Köyünden olup Batman İli Gercüş İlçesi Yüceköy İlköğretim Okulunda görev yapmakta iken Şehit edilen Sezgin Yolcu İlçe Milli eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve öğretmenlerin katılımı ile mezarı başında anıldı.

Çıldır Halk Eğitim Müdürlüğünden emekli olan Hamza Dursun ve Halk Eğitim Müdür yardımcılığından emekli olan Fehmi Aksu'ya Çıldır Kaymakamı Alper Taş tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Belgeyi alan emekli öğretmen Hamza Dursun " 42 yıl sürdürdüğüm meslek hayatım boyunca Milli Eğitim camiasında bir çok görevde bulundum. Alnımız akıyla yerine getirdiğim görevlerimi tamamlayarak emekli oldum . Siz genç kardeşlerimede görevlerinizde başarılar diliyor, hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum" dedi. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:36 Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması
18:35 ESENYURT'TA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ANNESİNİN KUCAĞINDA KURŞUN İSABET ETTİ
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:39:55