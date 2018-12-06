06 Aralık 2018, 10:14
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Çıldır'da Salon Basketbol Turnuvası Düzenlenecek

Çıldır

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salon basketbol turnuvası düzenleyecek.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salon basketbol turnuvası düzenleyecek.

Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut yapmış olduğu açıklamada " Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın beden ve ruh sağlığını geliştirmek ve sporun kitlelere yayılmasını sağlamak için 16-20 Aralık tarihleri arasında Çıldır Lisesi Spor Salonunda 3x3 Salon Basketbol turnuvası düzenlenecektir. Turnuvaya her yaştan vatandaşlarımız katılabilecektir. 18 yaş altı katılımcıların veli izin belgesi ve sağlık raporu getirmeleri şarttır. Takımlar 3 asıl 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşacaktır. Katılmak isteyen takımların müdürlüğümüze takım listeleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir" dedi. - ARDAHAN Korkut,Çıldır,basketbol
06 Aralık 2018 Perşembe 10:14