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Çıldır'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı

"Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Kaymakam Alper Taş başkanlığında yapıldı.

24.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:07Çıldır'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı
"Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı Kaymakam Alper Taş başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Alper Taş, "Genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikeden nasıl koruyacağımızı ve bağımlılıkla mücadele ederek gençlerimizi ülkemizi ileriye taşıyacak fikirler geliştirmeye nasıl motive edeceğimize yoğunlaşmalıyız. Çağımızın sorunu bağımlılık sadece gençlerimiz değil tüm vatandaşlarımızı tehdit eden bir meseledir. Ancak bizler kurumsal anlamda yürüttüğümüz bu çalışmaları yaparken, vatandaşlarımızın da bizlere destek vermesini istiyoruz, ayrıca bağımlılıkla mücadele konusunda sadece güvenlik güçlerine, ilgili kamu kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine değil herkese büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu.

Toplantıda alınacak tedbirler gözden geçirilerek 2020 yılında yürütülecek çalışmaların planlanması konuları değerlendirildi. - ARDAHAN

Kemal Yakup Azizoğlu, Alper Taş, Güncel

Kaynak: İHA

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