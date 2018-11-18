Çıldır Gölü Bacasız Fabrikamız Olacak"

Ardahan
'ın Çıldır
ilçe sınırlarında bulunan Çıldır Gölü kıyısında kıl çadırdan yapılan restoran faaliyete girdi.
Kışın yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasıyla farklı bir güzellik sunan Çıldır Gölü, özellikle Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin uğrak noktalarından biri.
Göl kenarında özel sektör tarafından kıl çadırdan yapılan restoran, törenle hizmete açıldı.
Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez
, açılışta yaptığı konuşmada, Ardahan'ın sanayide hak ettiği payı alamadığını, ancak bunun bugün ciddi bir turizm avantajına dönüştüğünü ifade etti.
Sanayin gelişmediği Ardahan'da çok önemli bir turizm potansiyelinin oluştuğunu dile getiren Bilmez, şunları söyledi:
"Bölgemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle çok zengin. Sağolsun eski Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan
'ın girişimleriyle Doğu Ekspresi ile birlikte bölgeye ciddi bir turizm akını başladı. Bu bölgeye gelen bütün turistlerin de mutlak suretle uğradıkları yer, Çıldır Gölü oldu. Bugüne kadar bize balık dışında hiçbir şey vermeyen Çıldır Gölü, inşallah bundan sonra bize en çok para kazandıran, bölgede bacasız fabrikamız olacak. Bugüne kadar kirlenmemiş Çıldır Gölü'nün bundan sonra da kirletilmesine müsaade etmememiz lazım. Çünkü insanlar buranın doğal güzelliklerine, buranın buzunu görmeye geliyor. Bu buz, bu kar bundan sonra bizim için ekmek kapısı olacak."
Vali Bilmez, kıl çadırın, geçmiş ve geleneğin yaşatılmasına katkı sunacağına da inandığını belirerek, restoran sahibi İlimdar Senem'e teşekkür etti.
Ardahan,Çıldır
18 Kasım 2018 Pazar 15:07