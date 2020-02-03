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Çıldır Gölü çevresindeki konaklama sorununa "konaklı" çözüm

Ardahanlı Yusuf ve Güven Bayraktar kardeşler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen Çıldır Gölü bölgesinde kesme taştan yaptıkları konağı, ekoturizm tesisine dönüştürerek misafirlere doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.

03.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:28
Ardahanlı Yusuf ve Güven Bayraktar kardeşler, her mevsim farklı güzelliğe bürünen Gölü bölgesinde kesme taştan yaptıkları konağı, ekoturizm tesisine dönüştürerek misafirlere doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.
Emekli Bayraktar kardeşler, yazın binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve kışın da yüzeyi donduğu için atlı kızakçılık yapılan Çıldır Gölü çevresindeki arazilerini değerlendirmek ve göle gelenlerin konaklama sorunu sebebiyle çalışma yaptı.
Bu çerçevede bölgeye kesme taştan konak inşa eden ve içi ile dışını yöreye özgü motiflerle süsleyen Bayraktar kardeşler, ekoturizm oteline dönüştürdükleri yapı ile müşterilerine alternatif tatil imkanı sunuyor.
Henüz yeni açılmasına rağmen tam dolulukla yerli ve yabancı turistlere hizmet veren tesis sayesinde, bölgeye gelecek misafirlerin konaklama sorunu büyük ölçüde giderilmiş olacak.
Emekli öğretmen Güven Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sadece taştan ve yöre mimarisi örnek alınarak yapılan binaların bölge turizmine önemli katkı sunacağına inandığını söyledi.
İlk olarak Çıldır'ın tümüyle genel kültürünü yansıtacak bir yapı elde etmek istediklerini, bu niyetle yola çıktıklarını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:
"Buraya gelen insanların, yani misafir olarak gelenlerin konaklayabileceği bir binaya niyetlendik. Burası Çıldır'a ait tarımsal ve diğer ürünlerin sergileneceği, Çıldır'a ait önemli insanların tarihçesinin sergileneceği bir bina. Böyle bir hayal ile yola çıktık. Bu hayalimizi de gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."
Talep artınca yatak sayısında da artışa gidildi
Bayraktar, bir ay önce açtıkları 20 yataklı tesisin tam kapasiteyle hizmet verdiğini belirterek, yöre halkında da tesisle ilgili olumlu dönüşler aldıklarını anlattı.
Yoğun talep aldıklarını ve yeni bina için kolları sıvadıklarını aktaran Bayraktar, "Mimari yapısı ve konumu dolayısıyla büyük ilgi gören tesisimizin yatak sayısını arttırmaya karar verdik ve bunun için yaptığımız yeni binamız da hazır. Kaba inşaatı bitti. En kısa sürede faaliyete girdiğinde burada kapasitemiz 80 kişiye ulaşacak. Gelenler çok memnun ve mutlu ayrılıyorlar." dedi.
Bayraktar, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen herkesi Çıldır'a beklediklerini dile getirdi.
Çıldır Gölü çevresindeki konaklama sorununa

Çıldır, Güncel

Kaynak: AA


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