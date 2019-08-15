Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor Kışın buz tutan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor

ARDAHAN - Kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan ve üzerinde Kristan Göl Festivalinin düzenlendiği Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda tatilcilerin akınına uğrarken, Ege-Akdeniz sahillerini aratmıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin akınına uğruyor. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki göle gelen turistler, kışın buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor. Yazın ise, hava sıcaklıklarının etkisini gösterdiği bölgede, yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü'nde yüzmenin keyfini yaşıyor. Son yıllarda Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı. Tatlı su özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır Gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki, Çıldır Gölü'nde serinlemek isteyen ve özellikle Kurban Bayramı tatilini bölgede geçiren yabancı turistler göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini suya bırakıyor. Tatilciler, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü'nde aldıklarını söyleyerek, "Hava çok sıcak ve buraya serinlemeye geldik. Denizden farkı yok, gerçekten çok güzel. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz" dediler.

Kaynak: İHA