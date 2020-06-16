Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu

Son dönemlerde kış turizminin merkezi haline gelen Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı, çevredeki vatandaşları tedirgin etti.

16.06.2020 08:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:25

Kars'ın Arpaçay ilçesine kıyısı olan Çıldır Gölü'nde görülen boz ayı, yöre halkında tedirginliğe neden oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda görülen ve ilçe merkezine kadar inen boz ayı, bu kez Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyü Çıldır Gölü kıyısında vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Türkiye'de nesli tükenmekte olan bozayıyı görenler, kısa süreli panik yaşadı ve şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"ÇAYIRDA OTLAYAN BUZAĞILARIN İÇİNE GİRDİ"

Köyde oturan Yener Ağbulak (52), "Daha önce görmeye alışık olmadığımız boz ayı, ağabeyimin evinin bahçesine kadar geldi. Bizler de koştuk, geldik. Ayı çayırda otlayan buzağıların içine girdi. Daha sonra bizden korkup kaçınca önce göle, daha sonra gölün kenarında duran ağacın altına saklandı. Burada balık avlamış. Köylünün biri biraz yaklaşınca saldırmaya çalıştı ve Taşbaşı köyüne kaçtı. Kaçınca o sırada ben de cep telefonuyla görüntüledim. Burada genelde yaban domuzları görüyorduk ama bozayı ilk kez karşımıza çıktı" dedi.

Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Arpaçay, Çıldır, Kars, Güncel, Haber

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