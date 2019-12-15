Haberler » Güncel » Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı - Haber

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.

15.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:27
Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve bir bölümü donan Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı.
Yaklaşık bir haftadır süren kar yağışının ardından bölgenin en soğuk illerinden 'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Kars'ın ilçesine bağlı Taşbaşı köyü mevkisindeki Çıldır Gölü'nün bir bölümü dondu.
Buz kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaşmasıyla Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar da buzun üzerine çıkmaya başladı. Yerli ve yabancı turistleri buz üzerinde gezdiren atlı kızaklar keyifli anlar yaşatıyor.
Atlı kızakçılardan Dural Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldan bu yana buz üzerinde atlı kızaklarla çalıştığını ifade ederek, "12 gündür Çıldır Gölü'nün üzerine çıkmaya başladık. Buz ölçümünü yaptık, buz 7 santime ulaştıktan sonra çıkmaya başlıyoruz. Buz kalınlığı şu anda 30 santime ulaştı." dedi.
Karın geç yağmasıyla Çıldır Gölü'nde "cam buz" oluştuğunu anlatan Daşdemir, "Bazen balık gözüküyor, gelen misafirlere bunları gösteriyoruz, göl üzerinde drift atıyoruz. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz. Günde yaklaşık 300-400 kişiyi ağırlıyoruz, gölün tamamı değil yüzde 30'luk bölümü dondu, Karas istikametinden gelindiğinde ilk bölge dondu." diye konuştu.
Sinan Daşdemir de buz kalınlığının iyi durumda olduğunu ve vatandaşları atlı kızak keyfi için beklediklerini ifade etti.
Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi başladı

Arpaçay, Çıldır, Kars, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30 Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti (2) - Haber
15:30 Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu - Haber
15:29 Okul önünde eylem yapan velilere kornalı destek - Haber
15:28 OKUL ÖNÜNDE EYLEM YAPAN VELİLERE KORNALI DESTEK - Haber
15:26 Hükümlüler için 'Manevi Rehberlik Birimi' oluşturulacak - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:21 Antalya'da "ay balığı" görüntülendi - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
15.12.2019 15:34:29