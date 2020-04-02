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Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı

Çıldır Gölü'nde bahar uyanışıDOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 1 metreye ulaşan buzları çözülmeye başladı.

02.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:26
Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün kış aylarında yaklaşık 1 metreye ulaşan buzları çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kuşlar, göle dönmeye başladı.
Denizden 1959 metre yükseklikteki Kars ile Ardahan illeri arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altına adar düşmesiyle buz tuttu. Gölde balık avlamak isteyenler buz kalınlığı 1 metreye ulaşan gölde, küçük delikler açarak Eskimo usulü avlandı. Gölde düzenlenen festivallerle yüzlerce kişi atlı kızaklarla gezinti yapıp çeşitli etkinlikler yaptı. Havaların ısınmasıyla birlikte buzlar çözülmeye başladı. Erime kıyılardan başlarken, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte, kuşlar da göle dönüyor.
Yaz kış binlerce turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü'nün baharla birlikte uyanmaya başladığını belirten yöre halkından Özden Topkaya, "Valilik, havaların ısınması ile birlikte mart ayının ortalarında atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avlanmasına yasak getirdi. Dolu dolu bir kış sezonu geçiren Çıldır Gölü koronavirüs nedeniyle sessiz bir yaz geçireceğe benziyor" diye konuştu.
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Çıldır Gölü’nde bahar uyanışı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan, Çıldır, Kars, Güncel

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Çıldır Gölü'nde bahar uyanışı
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