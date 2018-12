Çıldır Gölünün Gözdesi Olmaya Aday

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:28



Ardahan Çıldır Gölü kenarında hizmet veren, Kıl Çadırdan yapılan Gölbaşı Rentoranda rağbet her geçen gün artıyor.İlimdar Senem tarafından İşletmeciliği yapılan Kıl Çadır restoranda ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Doğu Anadolu Bölgesinin ikinci büyük gölü ve Ülkemizin tek tektonik gölü olan Çıldır Gölü yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi oldu. Yoğun turist çekmesiyle dikkat çeken Çıldır Gölü, Yeni açılan işletmelerle de göz doldurmaya başladı.Farklı tasarım ve mekan anlayışı ile inşa edilen Gölbaşı Restoran kısa zamanda ismini çevre illere duyurdu. Yerli ve Yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret etmeye başladığı restoran bölge turizmi açısından da Çıldır gölüne farklı bir güzellik kattı.Göl Başı Restoran İşletmecisi İlimdar Senem "İlçemiz yaz ve kış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyelin değerlendirilmesi ve İlçe ekonomisine destek olma adına bu yola çıktık. Farklı bir mekan inşa ederek Çıldır gölünün ziyaret edile birliğini yükseltmek için çalışmalara yürüttük. Projelerin hazırlanması hayata geçirilmesi baya zaman alması ve zorlu bir sürecin ardından yaptığımıza değdi diyecek kadarda nezih bi mekan ortaya çıktı. Sadece balıkla sınırlı kalmayıp farklı lezzetleri de müşterilerimize tatma imkanı sunuyoruz. Kendi evlerinde hissedecek bu ortam için yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyacağız rezervasyon için 05336158909 ve 05333547020 numaralardan farklı bir tat ve keyif için bizlere ulaşabilirler" dedi. - ARDAHAN