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Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılarına kar engeli

Çıldır'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çıldır Gölü'nün sembolü atlı kızakçılar, hafta sonu bekledikleri müşterileri yoğun kardan dolayı gelemedi.

08.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:32
'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çıldır Gölü'nün sembolü atlı kızakçılar, hafta sonu bekledikleri müşterileri yoğun kardan dolayı gelemedi.
İl geneli sabah saatlerinde başlayan kar, akşam saatlerinde etkisini attırdı.
Özellikle Çıldır İlçesinde yoğunlaşan kar ve tipi ulaşımın yanı sıra, hafta sonu müşteri bekleyen atlı kızakçıları olumsuz etkiledi.
Yerli ve yabancı turistleri donan Çıldır Gölü üstünde gezdirmek için Çıldır İlçesi bölgesindeki Sosyal Tesisler mevkisine gelen bir grup atlı kızakçı, uzun süre kar altında müşteri bekledi.
Ancak yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşımın aksadığı bölgede atlı kızakçılara müşteri gelemedi.
Atlı kızakçı Selçuk Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün hafta sonu olması nedeniyle çok sayıda müşteri beklediklerini, ancak müşterilere yoğun karın engel olduğunu belirterek, "Bugün çok kar yağışı var. Turist gezdirmek için geldik, fakat gelen yok. Çünkü ulaşımda risk olduğu için kimse yola çıkmadı. Ama hava açık olmuş olsaydı bugün buralar hareketli olurdu." dedi.
Atlı kızakçılar atlarını kardan korumak için üstlerini battaniye ile örttü.
Çıldır'ın sembolü atlı kızakçılarına kar engeli

Çıldır İlçesi, Çıldır, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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