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Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı

Çıldır Kaymakamı Alper Taş 19 Eylül Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

19.10.2019 12:05Çıldır Kaymakamı Alper Taş'dan Muhtarlar Günü mesajı
Çıldır Kaymakamı Alper Taş 19 Eylül Muhtarlar günü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Taş mesajında "Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu aşikardır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir.

Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri fedakarca hizmetlerin karşılığı manevi haz olsa da son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmelerin artarak devam etmesi devletimizin kendilerine verdiği önemin bir göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerimle, Muhtarlarımıza hizmetlerinden ve gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, İlçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi. - ARDAHAN

Alper Taş, Çıldır, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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