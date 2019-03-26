Çıldır Kaymakamı İmamoğlu, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Kaynak: İHA

Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçeyi il ve il dışında başarı örneği sergileyerek temsil eden sporcuları ödüllendirdi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi kapsamında 20 Mart 2019 tarihinde Ardahan'da yapılan Yıldız Kızlar yarışmasında birinci olan Duygu Özdemir ve Muş'ta yapılan Grekoromen Güreş şampiyonasında bölge birincisi olan Birkan Topkaya'yı tebrik ederek ilçeye yaşatmış oldukları gururdan dolayı kendilerini kutlayıp hediye vererek ödüllendirdi.Başarılı sporcuları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Okul Müdürü Serhat Dursun ve Beden Eğitim öğretmeni Seniye Çabuk ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam İmamoğlu kendileri ile sohbet etti. Kaymakam İmamoğlu burada yapmış olduğu açıklamasında "Devletimiz her alanda başarılı sporcuların ve halkımızın yanında olacak ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyecektir. Gencecik kardeşlerimizin elde etmiş olduğu başarılar bizi oldukça memnun etmiş ve gururlandırmıştır. Sporcularımızın başarılarında emeği olan herkesi ve sporcularımızı şahsım ve ilçe halkımız adına yürekten kutluyorum" dedi. - ARDAHAN