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Çıldır Kaymakamlığından kariyer günleri

Çıldır Kaymakamlığı himayesinde yürütülen eğitimde üç adım projesi kapsamında okullarda kariyer günleri yapılıyor.

14.02.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:47Çıldır Kaymakamlığından kariyer günleri
Kaymakamlığı himayesinde yürütülen eğitimde üç adım projesi kapsamında okullarda kariyer günleri yapılıyor.

Öğrencilerin bir meslek ideali kazanmaları amacıyla çeşitli meslek grupları temsilcileri öğrencilerimiz ile buluşmaya devam ediyor.

Kariyer günleri çalışması kapsamında eğitim gören öğrencilerin hangi meslekleri istediklerine yönelik anket uygulaması gerçekleştirildi. Anketlerin değerlendirilmesinin ardından öğrenciler meslek ideallerine göre ilgili meslek mensupları ile buluşarak kendileri ile sohbet ediyor. Gerçekleştirilen çalışma ile öğrenci özelinde kariyer bilgilendirmesi yapılıyor.

İlçemiz Emniyet Trafik Büro Amirliği, Aile Sağlığı Merkezi doktoru ve hemşireleri, 112 Acil Sağlık görevlileri ve Veteriner hekimi okullarımızda öğrenciler ile bir araya gelerek mesleklerini tanıttı. - ARDAHAN

Çıldır, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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