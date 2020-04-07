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Çıldır Kızılay'dan esnafa ücretsiz maske

Türkiye Kızılay Derneği Çıldır temsilciliği Covid-19 la mücadele kapsamında Çıldır esnafına ücretsiz maske dağıttı.

07.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:22
Çıldır Kızılay'dan esnafa ücretsiz maske
Türkiye Kızılay Derneği Çıldır temsilciliği Covid-19 la mücadele kapsamında Çıldır esnafına ücretsiz maske dağıttı.

Virüs nedeni ile alınan tedbirler kapsamında vatandaşların ve esnafın maskesiz dolaşmaması için yapılan duyurular ve çalışmalardan sonra Türk Kızılay'ı Çıldır temsilciliği maske dağıttı. Türk Kızılay'ı Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural "Covid-19 la mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınmaktadır. Virüs için henüz bir ilacın bulunmaması, ölümlerin ve vakaların her geçen gün artması farklı ve sıkı tedbirleri de beraberinde getirmektedir. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına 20 yaş altının eklenmesi ve artık maskesiz dolaşmamanın önemi dikkat çekilmesi ile birlikte bizlerde Türk Kızlay'ı Çıldır olarak esnafımıza ve bazı vatandaşlarımızı ücretsiz maske dağıttık. Kırsal bölgede bulunmamız bu dönemde maskeye ulaşmayı zor kılsa da çeşitli girişimlerimiz ve bağışçılarımızda desteği ile sınırlı sayıda ulaşabildiğimiz maske ve eldivenleri öncelikli ilçe esnafına dağıttık. Esnafımızın fazla kişi ile karşı karşıya gelmesinden dolayı öncelikli olarak ilçe esnafına dağıtım gerçekleştirdik.

65 Yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için de çeşitli çalışmalar yürütmekte gıda kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahibi olsun ya da olmazsın her vatandaşımızın yanında yer almak için çalışmalar yürütmekteyiz. Saha da Kızılay gönüllülerimiz Volkan Erdem, Cem Kılınç ve Serdar Coşkun hiç bir karşılık beklemeden yetişebildikleri ölçüde her vatandaşımızın ihtiyacına koşmaktadır. Bu hizmetler gerçekleşirken Çıldır Belediyesi araç ve gıda yardımı konusunda şubemize fazlası ile destek sunmaktadır. İhtiyaç sahiplerine ulaşması yönünde Vurallar limited şirketi ve Zafer Aktemur proje ofisi şubemize gıda kolisi desteğinde bulunarak bu zorlu süreçte yanımızda olmuştur. Bu süreçte şubemizden desteğini esirgemeyen Belediye başkanımız Yakup Azizoğlu ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Kızılay Derneği, Koronavirüs, Kızılay, Çıldır, Güncel
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