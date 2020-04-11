Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyünde vatandaşların evde durmayıp köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi köy caminin hoparlöründen Trakya şivesiyle anons yaparak sitem etmekte buldu.

11.04.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:43
Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons
Edirne 'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyünde vatandaşların evde durmayıp köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi köy caminin hoparlöründen Trakya şivesiyle anons yaparak sitem etmekte buldu.

Sipahi Köy Muhtarı Bünyamin Özdemir'in Korona virüs tedbirlerine uymayan köy halkına isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtar Özdemir'in köy caminin hoparlöründen, "Bu duyarsızlık nedir be kardeşim. Siz hiç yakınlarınızı düşünmüyor musunuz? Madem dedikoduyu bu kadar seviyorsunuz evinizde ailenizle dedikodunuzu yapın. Hatta kavganızı bile ailenizle yapın" sözleriyle sitem dolu seslenişine sosyal medyada beğeni yağdı.

"Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok"

Köy halkına hastalığın ciddiyetini anlatamadığını söyleyen Muhtar Özdemir, "Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok" diyerek, "Sanki hastalık yokmuş gibi hareket ediyorlar. İstanbul ve Çerkezköy'den 110-120 vatandaş köye akrabalarının yanına geldi. Herkes evinde kalsın. Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim bayramımızı yaparız" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler: Uzunköprü, Edirne, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü Haberler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü
Haberler ›› Güncel ››Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor - Haber 13:58: Bursa'da boş caddelerde büyük temizlik - Haber 13:58: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haber 13:58: Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor - Haber 13:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 12:50: Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler