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- Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons

- Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi Köyü'nde vatandaşların evde durmayıp köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi köy caminin hoparlöründen Trakya şivesiyle anons yaparak sitem etmekte buldu.

11.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:44
- Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons
- Çileden çıkan muhtardan cami hoparlöründen ilginç anons
EDİRNE - Edirne 'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi Köyü'nde vatandaşların evde durmayıp köy sokaklarında gezmelerine devam etmelerine isyan eden köy muhtarı son çareyi köy caminin hoparlöründen Trakya şivesiyle anons yaparak sitem etmekte buldu.
"Bu duyarsızlık nedir be kardeşim, dedikodunuzu da kavganızı da evde yapın"
Sipahi Köy Muhtarı Bünyamin Özdemir'in korona virüs tedbirlerine uymayan köy halkına isyanı sosyal medyada gündem oldu. Muhtar Özdemir'in köy caminin hoparlöründen "Bu duyarsızlık nedir be kardeşim. Siz hiç yakınlarınızı düşünmüyor musunuz? Madem dedikoduyu bu kadar seviyorsunuz evinizde ailenizle dedikodunuzu yapın. Hatta kavganızı bile ailenizle yapın" sözleriyle sitem dolu seslenişine sosyal medyada beğeni yağdı.
"Uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok"
Köy halkına hastalığın ciddiyetini anlatamadığını söyleyen Muhtar Özdemir, "uyarıyorum, bağırıyorum, çağırıyorum yine fayda yok" diyerek "Sanki hastalık yokmuş gibi hareket ediyorlar. İstanbul ve Çerkezköy'den 110-120 vatandaş köye akrabalarının yanına geldi. Herkes evinde kalsın. Önümüzde bayram var. İnşallah sağ salim bayramımızı yaparız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler: Trakya Bölgesi, Uzunköprü, Edirne, Genel
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