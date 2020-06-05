"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu

Merakla beklenen "Çilek Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

05.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:15
Merakla beklenen "Çilek Ay Tutulması" İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Çilek Ay Tutulması" saat 20.45 itibariyle gerçekleşmeye başladı. Ay tutulmasının İstanbul'dan çekilen görüntüleri mest etti. Ay'ın turuncu ve sarımsı tutulma anı kartpostallık manzara oluşturdu. Çilek Ay Tutulması drone ile görüntülendi.
Çilek Ay'ı adının verilmesinin tutulmanın görünümüyle bir ilgisi bulunmuyor. Kuzey Amerika'da çilek hasadı Haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle Haziran ayındaki tutulmalara 'Çilek Ay' adı veriliyor. Ancak bu tutulmanın Kuzey Amerika'da gözükmeyeceği bildirildi.
21 Haziran tarihinde de parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Tutulma Türkiye'den kısmen seyredilebilecek. Bir sonraki Ay tutulması olayı ise 5 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu tutulma Türkiye'den görülmemesi bekleniyor. Bugünkü ay tutulması haricinde 2020 yılı içerisinde Türkiye'den net bir şekilde yeni bir ay tutulmasının görülmesi beklenmiyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

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