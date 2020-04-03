Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Çilek ihracatı yeniden başlasın"

Çilek üreticilerinin kayıplarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, çilek gibi raf ömrü kısa ürünlerde ihracatı hızlandıracak uygulamaların geliştirilmesi çağrısı yaptı.

03.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:21
Çilek üreticilerinin kayıplarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, çilek gibi raf ömrü kısa ürünlerde ihracatı hızlandıracak uygulamaların geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Anamur, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››'Çilek ihracatı yeniden başlasın' - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
KOBİ’lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı Ekonomi
KOBİ'lere yönelik kredi üst limiti 10 kat artırıldı
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Muayene süreleri ertelendi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak Ekonomi
Elektrik ve doğal gaz faturaları için 3 ay boyunca sayaç okunmayacak
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Ekonomi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:46: Murat Erkan 5 bin Turkcell çalışanı ile video konferansla toplantı yaptı - Ekonomi 10:46: TPF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL - Ekonomi 10:44: KOBİ'lere kredi desteğine düzenleme - Ekonomi 10:43: Zorunluluk kalktı, ama pek ilgilenen yok - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:30: Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 10:00: Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Ekonomi 09:26: Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı - Ekonomi 09:04: KOSGEB tarafından KOBİ'lere kullandırılacak kredilerin üst limiti 3 milyon liraya yükseltildi - Ekonomi 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber