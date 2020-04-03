"Çilek ihracatı yeniden başlasın"
Çilek üreticilerinin kayıplarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, çilek gibi raf ömrü kısa ürünlerde ihracatı hızlandıracak uygulamaların geliştirilmesi çağrısı yaptı.
03.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:21
Çilek üreticilerinin kayıplarının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çeken Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu, çilek gibi raf ömrü kısa ürünlerde ihracatı hızlandıracak uygulamaların geliştirilmesi çağrısı yaptı.
Kaynak: Dunya.com