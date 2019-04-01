Çılgı Ailesinin Özel Günü

Dünya Tiyatro Günü'nde yönetmen Emrah
Çılgı ve yönetmen yardımcısı eşi Gonca Çılgı'nın bebekleri Ravza Ilgın
Çılgı sahnede bu özel günü kutladılar. Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Moliere
'nin Cimri oyunu sahneledi ve Ravza bebek prömiyerde sahneye çıktı.
Ravza Ilgın bir kaç ay önce turne otobüsünde tiyatro ekibinin şarkısıyla uyumaya çalışan bebek selamlamaya çıktı.
600 kişi oyunu seyrettiği oyun Dünya Tiyatrolar günü münasebetiyle yoğun ilgi gördü. - ERZURUM
Yönetmen, Ilgın, Güncel
Kaynak: İHA