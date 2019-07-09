09.07.2019 15:14
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Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, çığlığı ile katıldı

Son günlerin en popüler akımı haline gelen Bottle Cap akımına ünlü isim Mariah Carey de katıldı. Carey, şişe kapağını çığlık atarak açtı.

Sosyal medyada yeni akım olan ve birçok ünlünün uyduğu şişe kapağı açma videoları hızla gelmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey de akıma katıldı. Ancak farklı bir şekilde.

ÇILGIN AKIMA ÇIĞLIĞI İLE DAHİL OLDU

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın bir şişenin kapağını ayağıyla açmasının ardından sosyal medyada başlatılan 'şişe açma akımı'na ünlü yıldız Mariah Carey, farkını ortaya koydu. Carey, çılgın akıma çığlığı ile açtığı kapakla dahil oldu.

NEFES KESEN VİDEO İLE DAHİL OLMUŞTU

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya akımına bikini videosuyla dahil olmuştu.

Çılgın akıma dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey, çığlığı ile katıldı
Mariah Carey, Magazin

YORUMLAR (2)
0707: çok tatlı :
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MERVE: inandık mariah tamam
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