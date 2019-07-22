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Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Bursa'da arkadaşlık teklifini reddeden kadını bıçaklayan cani, sonra aynı bıçağı karnına saplayarak intihar girişiminde bulundu. Kanlar içinde kalan ikilinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

22.07.2019 11:51 Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Bursa'daZahit Y. isimli şahıs önce arkadaşlık teklifini reddeden Hülya N.'yi, sonra da kendini bıçaklayarak yaraladı.Ağır yaralanan Hülya N. ve Zahit Y. hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi'ndeki tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Zahit Y., Hülya N.'nin tuhafiye dükkanına gitti. Zahit Y., Hülya N.'ye arkadaşlık teklifi etti.

Hülya N. ise reddetti. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Zahit Y. yanında getirdiği bıçak ile Hülya N.'yi 3 yerinden bıçaklayarak, yaraladı. Ardından da bıçağı karnına saplayarak, intihar girişiminde bulundu.

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Vatandaşlar, sesleri duyunca kadının iş yerine girip baktıklarını, o esnada H.N.'nin kanlar içinde yerde yattığını, şüphelinin aynı bıçakla kendisini de yaraladığını söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Hülya N. ile Zahit Y.'yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı tedavi altına alınırken, polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Yıldırım, Polis, Bursa, 3. Sayfa

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