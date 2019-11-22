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Çılgın aşık kız arkadaşıyla barışmak için sokağı birbirine kattı

Zonguldak'ta yaşayan Mert Uzun, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla barışmak için davul, meşale ve pankartlarla kız arkadaşının iş yerine giderek af diledi.

22.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:02Çılgın aşık kız arkadaşıyla barışmak için sokağı birbirine kattı
'ta yaşayan Mert Uzun, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla barışmak için davul, meşale ve pankartlarla kız arkadaşının iş yerine giderek af diledi.

Çılgın aşık Mert Uzun, tartıştığı kız arkadaşıyla barışmak için 'Nasıl ki gökyüzü yıldızsız, dalgasız toprak susuz olmuyorsa bende sensiz olamam Melisa'm pankartı yaptırdı. Fevzipaşa Sokak'ta arkadaşlarıyla beraber ilerleyen genci görenler şaşkınlık yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte sloganlar atan genç, kız arkadaşının çalıştığı iş yerine davul ve meşaleler eşliğinde giderek af diledi. Yapılan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen kız arkadaşı ise Mert Uzun'un bu güzel jestine affederek karşılık verdi. İki çılgın aşığın duygu dolu anlarına çevredeki vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Mert Uzun, Güncel

Kaynak: İHA

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