Çılgın Fiyatlarla İndirim Şenliği Başladı

Şanlıurfalı alışveriş severlerin heyecanla beklediği Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 'Depo indirim günleri' başladı.
Gerek mimarisi ve güvenli ortamı gerekse de düzenlediği etkinlikler ve kampanyalarla Şanlıurfalılar'ın ortak buluşma noktası olan, kentin en büyük alışveriş merkezi Piazza AVM
'de Depo İndirim Günleri'nde yüzlerce ürün 'çılgın' denilebilecek fiyatlarla satışa sunuluyor.
Günlerdir hazırlığı süren, AVM'nin eksi 1'inci katında özel olarak oluşturulan stantlarda, Şanlıurfalılar, elektronikten, giyime, ev tekstilinden, küçük ev aletlerine kadar yüzlerce ürüne hem kateli hem de uygun fiyatlarla sahip oluyor.
Ulusal ve uluslararası birçok markanın, ürünlerini normal sezon indirimlerinin yanında ekstra indirimlerle sunduğu Depo İndirim Günleri'nde, televizyonlar, klimalar piyasanın en uygun fiyatına satılırken, normal fiyatı 569 TL olan katı meyve sıkacağı 399 TL'den satışa sunuluyor.
"Dev" tabir edilecek indirimlerin sunulduğu depo günlerinde, kadın giyimde 3 al 2 öde kampanyaları sunulurken, erkek giyimde ise gömlekler 29 TL, pantolonlar 49 TL, trikolar 59 TL, ayakkabılar 79 TL, ceketler 149 TL, montlar 199 TL, takım elbiseler 249-349 TL etiket fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
AVM'de ilk kez düzenlenen Depo İndirim Günleri fırsatı 16 Aralık
Pazar gününe kadar devam edecek. - ŞANLIURFA
07 Aralık 2018 Cuma 15:01