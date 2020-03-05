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Çılgın Köpekler Filmi

Çılgın Köpekler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çılgın Köpekler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:52Çılgın Köpekler Filmi
Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon film in senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.


Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Dog Town
Yapımcı Firma: Özen Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: Özen Film
Vizyon Tarihi: 08.05.2020

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:28:29