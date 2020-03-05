Çılgın Köpekler Filmi

Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon film
in senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.Yönetmen:
James SniderSenaryo:
BC FurtneyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Dog TownYapımcı Firma:
Özen FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
72 dk.Dağıtıcı Firma:
Özen FilmVizyon Tarihi:
08.05.2020 Çılgın Köpekler Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.