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Çılgın Kuşlar Filmi

Çılgın Kuşlar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Çılgın Kuşlar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:55Çılgın Kuşlar Filmi
Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon film in senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.


Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Crazy Birds
Yapımcı Firma: WOWNow Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:28:34