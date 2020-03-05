Çılgın Kuşlar Filmi

Yönetmenliğini James Snider'in yaptığı animasyon film
in senaryosunu birçok yapımda beraber çalıştığı BC Fourteen kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde ise Thomas Freeley, Maria Petrano ve Jacob Whiteshed gibi isimler görev alıyorlar.Yönetmen:
James SniderSenaryo:
BC FurtneyFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
Crazy BirdsYapımcı Firma:
WOWNow EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 Çılgın Kuşlar Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.