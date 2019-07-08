Çılgın Sedat lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu, trafik kazası geçirdi

Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaraereğlisi'nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul'a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi.

"BENİ ÖLÜME TERK ETTİ"

Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları anlatarak, "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var." dedi.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu 1973 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Sivas'lı olan Çılgın Sedat küçük yaşlarda müzik ve futbola merak saldı. Müzik hayatı ve futbol hayatını birlikte sürdüren Çılgın Sedat birçok enstrüman çalabiliyor.Çılgın Sedat müzik hayatının yanı sıra futbollada profesyonelliğe kadar yükselmiş Zeytinburnuspor'da oynamıştır. 2011 yılında ise futbolu bırakmıştır.

Çılgın Sedat futbolun yanı sıra bir çok dövüş sporuylada ilgilenmiştir. Bunlar Karate, Kickbox, TeakWando'dur. Kendisini birçok alanda yetiştiren Çılgın Sedat müzik hayatına da devam ederek albümler çıkarmış çeşitli Tv programlarına da katılmıştır.

Çeşitli Sinema ve Dizi'lerde de rol alan Çılgın Sedat 2015 yılında 'Ben bilmem eşim bilir' isimli yarışmaya katılmış ve eşiyle birlikte yarışmıştır. Ticaret hayatına da atılan Çılgın Sedat, Club Çılgın gece kulübünü açmış ancak talihsiz bir şekilde mekanında yangın çıkarak kulüp işini bırakmak zorunda kalmıştır.