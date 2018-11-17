Çılgın Türkler Fransız Eylemcileri Coşturdu

Fransa
'da düzenlenen 'Sarı Yelekler' eylemine davul ve zurna ile katılan Türkler, Fransız protestocuları coşturdu.
Fransa hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi "Sarı Yelekler" eylemleri devam ederken eylemlerin gerçekleştiği 2 bin noktadan birinden ilginç görüntüler geldi. Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi. Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa'daki Türkler tarafından paylaşıldı. - PARİS
Fransa
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:15