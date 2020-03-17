Çilimli'de dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor
Düzce'nin Çilimli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
Düzce 'nin Çilimli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un talimatları doğrultusunda ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, toplu taşıma araçları, kamu kurumlarını, camiler, Kur'an kursları, duraklar, ortak kullanım alanları, oyun ve park alanlarını dezenfekte ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, ilçenin sağlığı ve huzuru için viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Vatandaşlarımızdan beklentimiz sadece Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan tedbir amaçlı açıklamalara uymaları ve bu konuda özen göstermeleridir." ifadesini kullandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs ile ilgili Belediye Başkanı Muhsin Yavuz'un talimatları doğrultusunda ilçede dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiriliyor.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, toplu taşıma araçları, kamu kurumlarını, camiler, Kur'an kursları, duraklar, ortak kullanım alanları, oyun ve park alanlarını dezenfekte ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, ilçenin sağlığı ve huzuru için viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Vatandaşlarımızdan beklentimiz sadece Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan tedbir amaçlı açıklamalara uymaları ve bu konuda özen göstermeleridir." ifadesini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhsin Yavuz, Çilimli, Düzce, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı