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Çilimli Kaymakamı köyleri geziyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Onur Şan, ilçeye bağlı Kafyayla ve Hızardere köylerini ziyaret ederek köylüler ile bir araya geldi.

30.11.2019 10:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:35Çilimli Kaymakamı köyleri geziyor
DÜZCE(İHA) – 'nin ilçesi Kaymakamı Onur Şan, ilçeye bağlı Kafyayla ve Hızardere köylerini ziyaret ederek köylüler ile bir araya geldi.

Çilimli Kaymakamı Onur Şan, köyleri ziyaret ederek halk ile bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakam Şan, kurum müdürleri ile birlikte yaptığı ziyaretlerde halkın sorunlarını birebir dinliyor ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşmaya devam ediyor. Son olarak Kafyayla ve Hızardere köylerini ziyaret eden Çilimli Kaymakamı Onur Şan köylülerin sorunlarını ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntısı olan köylerin sorunlarının çözümü için kurum müdürlerinden bilgiler alan Kaymakam Şan, sorunların kısa süre içerisinde çözülerek en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarını dile getirdi. - DÜZCE

Onur Şan, Çilimli, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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