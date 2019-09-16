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Cilo Trekking Spor Kulübü üyelerinden yürüyüş ve tırmanış etkinliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Trekking Spor Kulübü üyeleri, yürüyüş ve tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi.

16.09.2019 14:04Cilo Trekking Spor Kulübü üyelerinden yürüyüş ve tırmanış etkinliği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Trekking Spor Kulübü üyeleri, yürüyüş ve tırmanış faaliyeti gerçekleştirdi.

Cilo Trekking Spor Kulübü, gerçekleştirdiği doğa yürüyüşleri ve tırmanışlarla büyük dikkat çekiyor. İlçenin Sualtı köyündeki Şeytan Yaylası'nda çadır kurarak kamp ateşi eşliğinde eğlenen kulüp üyesi 15 kişi, ertesi gün tırmanış ve yürüyüş yaparak 3 bin 28 rakımlı Ömer Dağı'nın zirvesine ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Fikret Yaşar, hafta bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Bu etkinliklerin çevre üzerinde yaptığı pozitif etkiyle faaliyetlerimize olan ilgi her geçen gün artıyor. Bununla da ilçe yaşamına pozitif bir katkı sunmaktan dolayı mutluyuz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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