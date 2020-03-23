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Çiloğlu bağlantı yolu asfaltlanıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin her ilçesinde yenilikçi anlayışıyla sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım hizmetleriyle vatandaşların nitelikli ulaşım almasını sağlıyor.

23.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:18
Çiloğlu bağlantı yolu asfaltlanıyor

Hatay 'ın ilçesine eşit hizmet verme gayesi ile çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kırıkhan ilçesine bağlı Çiloğlan bağlantı yolunda asfalt çalışmalarına başladı.

Hatay halkının modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını sağlamaları adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarının en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

HBB ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında düşüncelerini paylaşan Kırıkhanlı vatandaşlar, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Kırıkhan, Hatay, Güncel

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