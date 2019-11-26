Haberler » Sağlık » Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde - Haber

Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde

Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Sezgin; "Botoks, dolgu, cilt bakımı, PRP, mezoterapi, örümcek ağı estetiği, fraksiyonel lazer gibi birçok yöntem ile cilt yaşlanması düzeltilebilir"ELAZIĞ - Cilt yaşlanmasının en büyük sebebinin genetik faktörler olduğuna...

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:15
Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde
Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Sezgin;
"Botoks, dolgu, cilt bakımı, PRP, mezoterapi, örümcek ağı estetiği, fraksiyonel lazer gibi birçok yöntem ile cilt yaşlanması düzeltilebilir"
ELAZIĞ - Cilt yaşlanmasının en büyük sebebinin genetik faktörler olduğuna değinen Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Sezgin, botoks, dolgu, cilt bakımı, PRP, mezoterapi, örümcek ağı estetiği, fraksiyonel lazer gibi birçok yöntem ile cilt yaşlanmasının geriye çevirebileceğini söyledi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sevgi Sezgin cilt yaşlanması ile ilgili bilgi verdi.
Cilt yaşlanmasının en büyük sebebinin genetik faktörler olduğunu belirten Dr. Sezgin, " faktörlere müdahale etme şansımız yok ancak bazı önlemler alabiliriz. Cilt yaşlanmasını önlemek için iyi bir cilt nemlendiricisi kullanılmalıdır. Güneşin zararlı etkilerine ve cilt kuruluğuna dikkat etmek gerekir. Güneş koruyucu ve nemlendirici kullanmamıza rağmen tüm hücrelerin yaşlandığı gibi cilt hücrelerimiz de yaşlanabilir" dedi.
Yaşlanmış kırışmış ve sarkmış cildi düzeltme imkanı olduğuna değinen Dr.Sezgin, "Botoks, dolgu, cilt bakımı, PRP, mezoterapi, örümcek ağı estetiği, fraksiyonel lazer gibi birçok yöntem ile cilt yaşlanması düzeltilebilir. Örümcek ağı estetiği ile gevşemiş olan deri altına ipler atarak ameliyatsız yüz germe işlemi yapılabiliyor. Dışarıdan herhangi bir ciddi müdahale olmadan deri altına iğneler ile iplik gönderiliyor. Bu gönderilen iplikler sayesinde o doku uyarılıyor. Dokudaki hücreleri aktivite etmiş oluyoruz. ve deri altında fibroblastlar aracılığıyla daha sıkı gergin ve sarkmaları toparlanmış, kırışıkları azalmış bir cilt ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"Görüntümüz ile psikolojimiz arasında ciddi bir bağlantı var"
Örümcek ağı estetiğinin 6 ay içerisinde etkinliğini gösterdiğine vurgu yapan Sezgin, "Örümcek ağları zamanla eriyor. Eridikten sonra tam etkinliği ortaya çıkıyor. 4-5 yıl boyunca da işlemini yapmaya devam ediyor. Cildimiz bütün vücudumuzu kaplayan bir örtüdür. Görüntümüz ile psikolojimiz arasında ciddi bir bağlantı var. Kendimizi iyi hissettiğimizde güzel de hissediyoruz. Güzel hissettiğimiz zaman da kendimizi iyi hissediyoruz. Derimizi bu işi bilen ve bu işe hakim olan dermatologlara emanet etmeliyiz" diyerek sözlerini tamamladı.
Cilt yaşlanmasını önlemek elinizde

Cilt Bakımı, Genetik, Sağlık

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
12:08 İlginç olay İzmir'de yaşandı...Vasiyetini veriyordu, sapasağlam taburcu edildi
11:59 "Çocuklarınızı ilk süt dişi çıktıktan sonra da kontrole getirin"
11:56 Karnındaki ağrının nedeni 20 kilogramlık kitleymiş
11:52 Organları, 3 hastaya nakledildi
11:39 Günde 25 adetten fazla sigara içenlerde akciğer kanseri riski 50 kat artıyor
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:11:11