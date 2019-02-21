Ciltteki Hasarları Tersine Çeviriyor!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, yorgun yüze sahip kişilerde ve meslek dallarına göre sıralama yapıldığında genelde gazetecilerde, siyasilerde, oyuncularda ve yoğun iş temposuna maruz kalan kişilerde kleopatra kokteylinin iyi sonuçlar verdiğini açıkladı.

Yaşlanma, güneş ışınlarının zararlı etkileri, dış radikaller, stres ve kötü beslenme gibi nedenlerden dolayı cildimizde meydana gelen hasarların giderilmesi ve sağlıklı cildin geri kazanılması için Amerikalı bilim insanları tarafından FDA onaylı Kleopatra kokteyli geliştirildi.

Kleopatra kokteyli hakkında bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, "Günümüzde Brad Pitt, Angelina Jolie gibi Hollywood yıldızlarına benzemek isteyen kişilerin içerisinde yer alan tb-500 adlı güçlü bir peptit ile antienflamatuar özelliğe sahip yaraları onaran dokuların yenilenmesinde ve elastikiyeti toparlamada etkili olan bu kokteyl ile hayallere ulaşmak mümkün" dedi

Dr. Ekici, yorgun yüze sahip kişilerde ve meslek dallarına göre sıralama yapıldığında genelde gazetecilerde, siyasilerde, oyuncularda ve yoğun iş temposuna maruz kalan kişilerde kleopatra kokteylinin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.

"Göz altı morluklarının, ince kırışıklıklara bağlı yorgun ve düşük ifadelerin düzelmesi mümkün" diyen Dr. Ekici, "2 veya 3 seansla 10 dakika süren bu işlemle, yüzde herhangi bir morluk ve hasar oluşmadan olumlu sonuçlara ulaşabiliyoruz. 20 ile 60 yaş aralığındaki herkese uygulanabilen, etkisi hastalığın durumuna göre 5 yıl kadar sürebiliyor. Ayrıca uygulama bir ay içerisinde maksimum etkiyi gösteriyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler