Ciltteki kuruluk erken yaşlanmaya neden oluyor

Lokman Hekim Hastaneleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Emine Sümeyye Ünal, "Kuru deri daha erken kırışıyor ve yaşlanıyor. Genetik olarak belirlenmiş bir yaşlanma süreci olduğu gerçeğinin yanında koruyucu tedbirler alınırsa bu süreç yavaşlatılabilecek ve geciktirilebilecektir." ifadelerini kullandı.Ünal yaptığı açıklamada, ülke genelinde kış şartlarının etkili olmaya başladığına dikkati çekerek, rüzgar, soğuk ve nem eksikliğinin sebep olduğu derideki kuruluğa karşı tedbirler alınması gerektiğini belirtti.Esas olanın bozulmuş deriyi düzeltmek değil, kendini yenileme özelliği olan deriyi korumak olduğunu ifade eden Ünal, "Kuru deri daha erken kırışıyor ve yaşlanıyor. Genetik olarak belirlenmiş bir yaşlanma süreci olduğu gerçeğinin yanında koruyucu tedbirler alınırsa bu süreç yavaşlatılabilecek ve geciktirilebilecektir." ifadelerini kullandı. Ünal, derinin etkili, deri yapısına uygun nemlendiriciler ile nemliliğinin korunmasının her mevsim önemli olduğunu aktararak, uygun temizleyiciler ile derinin temizliğinin günlük yapılmasının da unutulmaması gerektiğini bildirdi.Beslenme alışkanlıkları da önemliEmine Sümeyye Ünal, derinin nemini sağlarken kullanılan nemlendiriciler kadar beslenme alışkanlığının da önemli olduğunu belirterek, "Sağlıklı, dengeli ve düzenli beslenmek, bol su tüketmek ve gülümsemek deri sağlığınız için olumlu etkilere sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.Ünal, şunları kaydetti:"Sağlıklı ve dengeli beslenme, doğal, mevsiminde yetişmiş besinleri tüketmektir. Su tüketimi önemlidir. Asit oranı yüksek sanayileşmiş sıvıları tüketmemelisiniz. Kefir, ev yoğurdu, lahana turşusu, pancar turşusu, hurma doğal prebiyotik ve probiyotik içeriği zengin besinlerdir. Aşırı karbonhidrat ve protein tüketiminden kaçınılmalıdır. Mevsim sebzeleri, meyveleri, deniz ve kültür balığı, taze et, doğal ve ortamında yetişmiş tavuk, kuru tohumlar (nohut, fasülye, mercimek gibi tahıllar, çiğ badem, fındık, fıstık) yeterli ve dengeli tüketildiği takdirde sağlıklı bir bünyeye yetecek mineral ve vitamin desteğini sağlayacaktır.""Sigara içenlerde deri yaşlanması beklenilenden çok daha erken başlar"Sigaranın, dokuların ve organların kaliteli oksijenlenmesini bozduğunu belirten Ünal, kıl köklerinin yapı ve kalitesini bozarak siyah nokta ve iltihaplı sivilcelere davetiye çıkartan sigaranın, deride elastikiyet kaybını da tetiklediğini aktardı.Ünal, "Doğal olarak her deride bulunan bağışıklık sistemi hücrelerini olumsuz etkileyerek birçok deri rahatsızlığına davetiye çıkarır. Sigara içen bireylerde deri yaşlanması beklenilenden çok daha erken başlar." değerlendirmesinde bulundu.